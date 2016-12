Regione Puglia: approvato gruppo lavoro sui cambiamenti climatici

“Su mia proposta la Giunta Regionale ha approvato una delibera per la costituzione di un gruppo di lavoro interassesorile in materia di cambiamenti climatici: coerentemente con quanto il presidente Emiliano e questo governo regionale stanno facendo in materia di decarbonizzazione, intendiamo essere parte attiva rispetto alle misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti dovuti all’emissione di gas serra”. A dichiararlo l’assessore alla Qualità dell’Ambiente Mimmo Santorsola.

“La Cop 21 di Parigi ha fissato degli impegni necessari per il contenimento dell’aumento della temperature e degli effetti ad essa connessi sul piano climatico: occorre dunque pianificare le politiche economiche, sociali, paesaggistiche, ambientali, di trasporto, in campo agricolo tenendo presenti gli obiettivi che l’Europa si è posta per il contenimento delle emissioni. La funzione di questo gruppo di lavoro – spiega Santorsola – è proprio quella di offrire un utile supporto in questa visione d’insieme per le decisioni per il futuro della regione. Se da un lato – conclude Santorsola – le azioni di mitigazione devono svilupparsi nell’ambito di un coordinamento a livello internazionale e con la partecipazione di tutti i settori e livelli istituzionali, le misure/iniziative di adattemento ai cambiamenti climatici posso, anzi devono essere studiate e messe in atto a livello nazionale e regionale. La Regione Puglia, dunque, ha deciso di essere parte attiva in questo processo attraverso una collaborazione tra strutture mirata al tema dei mutamenti climatici”.