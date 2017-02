Recuperate due baby tartarughe a Torre Guaceto

Sono state recuperate dagli operatori del Consorzio di Gestione della Riserva a Torre Guaceto due esemplari giovanissimi di tartaruga. Gli animali, oltre ad essere ancora piccoli in termini di età, misurano appena 7 centimetri al carapace.

“Se non fossero state soccorse immediatamente, le due Caretta Caretta, sarebbero morte per assideramento. Causa di decesso molto frequente tra le testuggini così giovani che, essendo ancora molto delicate, vengono spinte sulla costa dalle forti mareggiare e qui si spiaggiano. Fenomeno che rientra a pieno nella casistica, ma che fortunatamente questa volta si è potuto scongiurare”.

“Il ritrovamento repentino di questi due animali non è positivo solo per la loro sorte, ma ci dice molto anche dello stato di natalità in Puglia. Infatti, è possibile dedurre che le due piccole tartarughe sono nate sulla nostra costa, dato eccellente. Ora, gli animali stanno bene e non corrono più alcun pericolo di vita, hanno riacquistato le forze e rimarranno al Centro Recupero Tartarughe Marine, ‘Luigi Cantoro’ fino a quando la temperatura del mare non sarà abbastanza alta da permetterne la liberazione”.

“Ricordiamo a tutti che riusciamo a salvare questi animali solo grazie alle segnalazioni. Il contributo di chiunque avvisti un animale di difficoltà è prezioso. Ognuno può fare la sua parte nella lotta quotidiana per la salvaguardia delle tartarughe, noi le curiamo, voi segnalateci la loro presenza”.

foto di Giuseppe Lanotte