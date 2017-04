Su Rai Storia “Le Gente Resta”, documentario che parla di operai Ilva e pescatori di Taranto

La vita dei fratelli Resta, pescatori per tradizione, ma anche operai all’Ilva di Taranto, che alternano la fabbrica e la pesca nelle acque sempre più inquinate del loro mare. Cosimo, Tonino e Giuseppe sono i protagonisti di “La gente resta”, il doc di Maria Tilli, in onda sabato 15 aprile 2017 alle 22.10 su Rai Storia per “Documentari d’Autore”.

I Resta vivono nel quartiere Tamburi, il quartiere più inquinato d’Italia: la stessa fabbrica che in un certo senso dà la vita alle famiglie offrendo lavoro, toglie poi quella vita con l’inquinamento dell’aria e dell’acqua. A differenza delle tante famiglie che hanno deciso di abbandonare quel territorio, la famiglia Resta ha scelto di rimanere dove sono le sue radici.