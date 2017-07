Quattro giorni per riuscire a passare dal senso di colpa al perdono: l’Associazione Hermes di Taranto organizza il workshop “Dalla colpa al perdono: un viaggio attraverso il dolore, l’amore e la pace”. L’iniziativa si terrà da giovedì 13 a domenica 16 luglio, presso la Sala Space Room del Centro sportivo “Dellisanti”, in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico, adiacente la piscina comunale.

Il workshop sarà condotto da Pietro Bonanno: medico, è psicoterapeuta della Gestalt e in Analisi Transazionale, nonché didatta e supervisore FISIG (Federazione Italiana Scuole ed Istituti di Gestalt). Nei quattro giorni del workshop si esplorerà la mancanza da cui trae origine quel senso di colpa presente sullo sfondo di ogni esistenza e che condiziona il nostro “essere al mondo”, per giungere ad una forma di perdono per sé e per l’altro che ci permetta la possibilità di vivere più pienamente la nostra esistenza.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Associazione Hermes, in via Ciro Giovinazzi n.9 a Taranto presso Studio Bonanno, telefonando al 099.4594910 o al 349.6584776, o inviando una mail a pbgestalt@tin.it o a associazionehermes.taranto@gmail.com.