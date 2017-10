Quattro casi di malaria a Taranto, Asl: situazione sotto controllo

Nei giorni scorsi sono stati ricoverati presso il Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto quattro pazienti a cui è stata diagnosticata la Malaria da Plasmodium falciparum. I pazienti sono quattro braccianti agricoli, di origine magrebina e sudanese ma in Italia da diversi anni che risiedono nelle campagne di Ginosa (due convivono presso la stessa abitazione), di sesso maschile e di età compresa tra i 21 e i 37 anni. Tutti svolgono le mansioni lavorative in campagne ricadenti nei comuni di Ginosa e Castellaneta. E’ quanto si legge in una nota stampa della Asl di Taranto.

In tutti e quattro i casi i pazienti hanno accusato febbre, vomito e diarrea, e in qualche caso cefalea e dolori addominali; tutti presentavano piastrinopenia e splenomegalia. La situazione è pienamente sotto il controllo dell’Azienda Sanitaria Locale e non desta alcuna preoccupazione né dal punto di vista sanitario né da quello sociale. Attualmente tre dei quattro pazienti sono pienamente fuori pericolo, mentre uno è sfebbrato ma necessita ancora di terapia di supporto. Il Servizio Veterinario dell’ASL di Taranto ha inoltre messo in atto tutti gli interventi di tutela della salute e gli approfondimenti entomologici del caso, utilizzando la necessaria strumentazione utile alla ricerca delle zanzare del genere Anopheles nell’area di interesse.