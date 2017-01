Protezione civile: in Puglia nevicherà anche domani

Persiste il flusso di correnti fredde siberiane che determinano sulla penisola italiana venti sostenuti e nevicate sul medio versante adriatico e su gran parte delle regioni meridionali. Per la giornata di oggi, sabato 7 gennaio, sulla Puglia sono attese nevicate diffuse, fino a quote di pianura o al livello del mare, con apporti al suolo da deboli (< 5 cm) a moderati (< 20 cm) sulla Puglia meridionale. Le temperature si mantengono al di sotto dello zero quasi ovunque con diffuse formazioni di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate. I venti saranno ancora forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca sui settori litoranei e mareggiate lungo le coste esposte. Nella giornata di domani, domenica 8 gennaio, le precipitazioni nevose si estenderanno ancora fino a quote pianeggianti o di pianura interesseranno principalmente i settori settentrionali e meridionali della regione con apporti anche moderati, mentre cominceranno a farsi più deboli e sporadiche sui restanti settori. Temperature ancora molto basse con diffuse gelate e venti forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.