Ecco “Pole Position”: torneo con il simulatore professionale Ferrari

“Quante volte – è scritto in una nota stampa – abbiamo sognato di guidare una Ferrari? E quante volte abbiamo pensato di fare una gara con i più grandi della Formula 1? Tutto questo sarà possibile da lunedì 9 gennaio al centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Infatti, da oggi al 22 gennaio si terrà Pole Position, un torneo con il simulatore professionale Ferrari”. Un evento che permetterà a tutti di divertirsi e provare l’ebbrezza della guida ad alta velocità.

Per potersi iscrivere, gratuitamente, basterà effettuare una spesa minima di 10 euro nei negozi del centro commerciale o dell’ipermercato. Si potrà giocare una volta al giorno dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 21 presso la postazione gioco. I migliori ventotto partecipanti si sfideranno nella semifinale di Sabato 21 gennaio. Di questi, quattordici accederanno alla grande finale di Domenica 22 gennaio. Un modo nuovo per sfidare se stessi e gli altri. I primi tre saliranno sul podio e verranno premiati proprio come i veri campioni di Formula 1.

“L’esperienza, che è alla portata di tutti, offre la vera sensazione che provano i piloti quando guidano una monoposto di Formula 1. La vettura infatti fa percepire il fondo stradale, reagisce in maniera realistica quando si sale sui cordoli e, soprattutto, ha una straordinaria sensibilità all’accelerazione e al freno che permette di capire quanto sia facile andare forte quando si dispone di un mezzo tanto sofisticato. Prima di salire a bordo si riceve un briefing da parte di un tecnico che spiega come usare il cambio (che essendo di tipo F1, con le leve dietro al volante, non prevede frizione) e quali marce usare nei punti più significativi del circuito. Niente paura poi se si fa un errore con conseguente testacoda o incidente. Tutto è molto realistico, ma in realtà al pilota e alla vettura non succede niente”.

“Siamo molto felici di aver dato il via a questa nuova iniziativa che permetterà a chiunque di mettersi alla prova con l’auto più amata al mondo – spiega Stefano D’Errico, direttore Mongolfiera nella nota stampa -. Il simulatore ti dà l’impressione di essere davvero in pista. Un’esperienza straordinaria da raccontare agli amici e, perché no, da mettere online per far partecipare a questa emozione chi non ha avuto la fortuna di scoprire cos’è una Formula 1”.

L’appuntamento con il brivido e il divertimento è dunque da oggi al 22 gennaio presso il centro commerciale Mongolfiera