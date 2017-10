Palazzo Degli Uffici, cosa accadrà? – Domani sit-in degli studenti in piazza della Vittoria

“Sono ormai passati 5 anni da quando le studentesse e gli studenti del Liceo Statale “Archita” sono stati costretti ad abbandonare la loro sede storica. Non essendo stato ancora messo in sicurezza, il Palazzo Degli Uffici è soggetto ad intemperie, vandalismo e lo stato di degrado potrebbe mettere a rischio la cittadinanza e la struttura stessa”. E quanto si legge in una nota delle studentesse e degli studenti del Liceo e del Movimento Studentesco Taranto che invitano dunque tutta la cittadinanza a partecipare al sit-in che si svolgerà lunedì 16 ottobre, dalle ore 11 alle ore 13, in piazza Della Vittoria.

“È nostro dovere – aggiungono – mantenere viva l’attenzione sul problema del risanamento e del recupero del Palazzo Degli Uffici, patrimonio storico artistico e culturale imprescindibile per la città. Che fine hanno fatto i soldi stanziati dal CIS (Contratto Istituzionale Di Sviluppo) per la riqualificazione del Palazzo Degli Uffici? Le studentesse e gli studenti del Liceo Statale “Archita” pretendono risposte dalla politica. Chiedono, inoltre, che l’ingente patrimonio culturale costituito dalla biblioteca che si trova all’interno dell’edificio, venga tutelato e che tutte le studentesse e gli studenti abbiano la certezza di ritornare nella loro sede originale il prima possibile”.