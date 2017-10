Ottobre, il mese della vista: ecco dove fare le visite gratuite a Taranto

Ottobre è il mese per eccellenza dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con Albo degli Ottici Optometristi, promuove da diversi decenni la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”, attraverso la quale, per un intero mese, i centri ottici associati sul territorio provinciale si mettono al servizio dei cittadini effettuando controlli dell’efficienza visiva gratuiti. Una campagna di sensibilizzazione sulle problematiche visive quanto mai attuale, basti pensare ai dati rilevati recentemente dalla Commissione Difesa Vista: circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente a fare una visita dallo specialista, quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità, il 66% degli italiani ha difetti visivi e non ne è consapevole.

La campagna 2017 lancia lo slogan “Ogni esigenza visiva ha la soluzione più adatta”, accompagnato da quattro immagini raffiguranti persone di diverse età intente a fare alcune attività differenti, che possono riguardare ognuno di noi. C’è un ragazzo che nuota in piscina, un anziano intento a leggere un tablet, una giovane impegnata alla guida e una bimba alle prese con dei libri.

Tutte attività molto impegnative per la vista, che richiedono occhiali e lenti con adeguati filtri protettivi e trattamenti particolari, che possono favorire il raggiungimento delle migliori performance visive. Oggi il mercato offre soluzioni di alta qualità, personalizzate per il tipo di utilizzo e personalizzabili a seconda della esigenza visiva della singola persona: protezione dalla luce blu, lenti oftalmiche pensate per chi trascorre tante ore alla guida, montature e lenti tecniche per chi fa sport e occhiali sicuri per i più piccoli. Sono solo alcuni esempi delle opportunità che l’ottico optometrista mette a disposizione del benessere visivo.

È fondamentale, però, che al di là del tipo di occhiale, lente a contatto o lente oftalmica scelta, l’utente si rivolga al canale autorizzato dei centri ottici, dove può trovare il professionista in grado di soddisfare il suo bisogno visivo in tutta sicurezza. L’ottico optometrista, infatti, oltre a controllarne l’efficienza visiva, può verificare se il mezzo correttivo utilizzato è ancora idoneo, oppure può suggerire la migliore soluzione visiva. Inoltre, rivolgendosi a un centro ottico si ha la sicurezza che l’eventuale prodotto acquistato rispetti la normativa CE e che sia sicuro sotto il profilo della salute visiva.

Come sfruttare questa opportunità

Le persone che vogliono sottoporsi al controllo dell’efficienza visiva possono recarsi presso i centri ottici associati Federottica, che espongono in vetrina la locandina dell’iniziativa “Ottobre mese della Vista – 2017 – Federottica”.

Di seguito l’elenco dei centri ottici associati Federottica

BOLETTIERI, DOMENICO Taranto Viale TRENTINO, 41

BRONZO, CARMINE Taranto V.LE LIGURIA, 44

DE LAURO, FRANCESCO Taranto VIA MAZZINI, 190

DE LAURO, IVAN Taranto VIA DI PALMA, 92

DE MARCO, GIANFRANCO Taranto Via C. BATTISTI, 164

LALINGA, LEONARDO Taranto VIA MASACCIO, 15/A

LALINGA, MARIO Statte VIA M.DEL ROSARIO,45

L’OTTICA CITO S.R.L. Martina Franca V.LE DELLA LIBERTA’,112/114

MARINO, GIOVANNI Grottaglie VIA COLLODI, 40

MILANO, GIUSEPPE Taranto VIA D’AQUINO, 42

MILANO, MICHELE Taranto Corso ITALIA, 83/B

NOTARISTEFANO, GIOVANNI Taranto Via G. MESSINA, 32

OTTICA CE.MA.F S.R.L. Taranto VIA SALINELLA, 47

OTTICA E CINEFOTO Taranto VIA TINTORETTO, 6

OTTICA FICCO S.A.S. Taranto VIA DI PALMA, 37

OTTICA INSOGNA Taranto VIA MAZZINI, 208

PALMISANO, NICOLA Taranto Corso VITTORIO EMANUELE III, 85

PICCINNI, NICOLA Taranto VIA GALESO, 40/B

RAGUSEO Taranto VIA SCIABELLE, 9

PRUDENZANO, SABRINA Sava P.ZZA SAN GIOVANNI, 17

RIZZO, CARMELO Taranto Via P. AMEDEO, 208

SARACINO, ANTONIETTA Grottaglie VIA MANZONI, 40

ZANELLA, CANDIDO Taranto VIA DI PALMA, 51