Ok petizione Meetup Pulsano: “Ripristinata la Consulta Regionale sugli Ecomusei”

La Regione Puglia, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale, ha promosso l’istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente.

La Regione Puglia, infatti, con Delibera di Giunta Regionale N° 917 del 2017, ha ricostituito la Consulta regionale degli ecomusei di cui all’art. 4 della l.r. 15/2011.

La Consulta, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l.r. 15/2011 è composta da:

a) l’Assessore regionale con delega ai beni culturali;

b) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;

c) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di beni culturali;

d) un rappresentante designato da ciascun ecomuseo;

e) i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;

f) un rappresentante dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;

g) un rappresentante dell’Università di Bari, un rappresentante dell’Università del Salento e un rappresentante dell’Università di Foggia;

h) i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia di appartenenza;

i) i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse.

Ad oggi risultano n. 9 Ecomusei riconosciuti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 29 gennaio 2015, tra questi l’Ecomuseo della Valle d’Itria.

La richiesta di ripristino della Consulta regionale sugli ecomusei si è resa necessaria in quanto il comma 8 dell’art.4 della L.R. 15/2011 dispone che “la composizione della Consulta è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta all’inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione”.

Al fine dell’aggiornamento dell’elenco degli ecomusei di interesse regionale, in attuazione del Regolamento n. 15/2012, richiesta dal Meetup Pulsano attraverso la petizione, è stata ricostituita la Consulta regionale degli ecomusei. Auspichiamo la costituzione di nuovi ecomusei in Provincia di Taranto, territorio troppo spesso associato alla grande industria ma meritevole di essere valorizzato per il suo paesaggio e la sua storia.