Neve e gelo, Comune di Taranto: scuole chiuse per due giorni

Il sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno, rende noto di aver adottato in data odierna, analogamente a diversi Comuni della Provincia, apposita ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città per le giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Il provvedimento fa seguito alla comunicazione del Presidente della Regione Puglia n. 187 del 08.01.2017 relativa all’emergenza neve 2017, con la quale segnala ai Sindaci della Regione, l’adozione di provvedimenti contingenti, tra i quali, anche quelli relativi alla chiusura delle scuole fino a martedì 10 gennaio 2017, “allo scopo di salvaguardare la vita umana”.

Il sindaco ha, inoltre, valutato le complessive condizioni attuali meteorologiche e climatiche che stanno investendo la Provincia jonica, ed in particolare il settore occidentale, verso il quale la città capoluogo non può non volgere l’interesse e l’attenzione, soprattutto per le questioni più generali relative alla mobilità e alla sicurezza della popolazione scolastica.

SITUAZIONE ANCORA CRITICA NEL VERSANTE OCCIDENTALE DELLA PROVINCIA

La situazione è ancora critica nei comuni del versante occidentale, come Laterza, Ginosa e Castellaneta. La Prefettura di Taranto ha attivato il Centro operativo comunale di protezione civile per gestire l’emergenza. E’ stata ordinata l’interdizione della circolazione dei mezzi privati, anche se muniti di catene o pneumatici da neve, su diverse strade: la statale 100 tra svincolo A/14 e Mottola e tra San Basilio e Gioia del Colle; la statale 7 tra casello (Mottola San Basilio) direzione Castellaneta e Laterza, fino al confine di provincia, le provinciali riconducibili ai comuni di Laterza, Ginosa e Castellaneta. C’è inoltre la necessità in via precauzionale di procedere alla verifica delle strutture scolastiche da parte di tecnici comunali. Le ordinanze di chiusura delle scuole riguardano Taranto (lunedì e martedì), Grottaglie (lunedì e martedi), Laterza (lunedi, martedi e mercoledi), Castellaneta (lunedi e martedi), Lizzano (lunedì e martedi), Ginosa (lunedi, martedi e mercoledi), Mottola (lunedì e martedì), Palagiano (lunedì), Palagianello (lunedì), Crispiano (lunedì e martedì), Roccaforzata (lunedì e martedì), Momteparano (lunedì e martedì), San Giorgio Jonico (lunedì), Statte (lunedì e martedì), Faggiano (lunedì e martedì), Martina Franca (lunedì), Lizzano (lunedì e martedì). (Ansa)