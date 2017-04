Nel Salento l’universo magico del Made in Italy con artigianato d’eccellenza

LECCE – Le creazioni di Lella Curiel, i preziosi di Imara Ruffo di Calabria, gli accessori “glam” di Diamante Marzotto, i monili di Alessandra Hercolani con “H.a.s.c.e.”, le conchiglie d’arredo di Guido Pisani, gli orditi preziosi della Tessitura Calabrese, “Alberta Florence” e gli abiti di Giulia Mondolfi, i gioielli di Gala Rotelli, le belle cose antiche di Giammatteo Malchiodi, le borse di Rossella Troise e Caterina Torlonia con “Red Soul Design”, le paglie dipinte di Marcella Angeletti, i complementi d’arredo di Maga Maison. Solo alcune delle new entry nell’universo magico di Artigianato d’Eccellenza 2017, ottavo appuntamento della prestigiosa mostra-mercato in programma dal 19 al 21 maggio a Lecce nella suggestiva ex Chiesa di San Francesco della Scarpa (inaugurazione venerdì 19 alle 18).

Ospiti della rassegna, come di consueto, i nomi più rappresentativi del miglior artigianato Made in Italy (e non solo) e da quest’anno, per la nuovissima sezione Millennials, anche un giovane professionista del manufatto d’autore selezionato per stile e capacità di incarnare valori positivi come la creatività giovanile e la voglia di riuscire nonostante le difficoltà.

La rassegna ospiterà come di consueto anche un nutrito angolo dedicato ai piaceri del palato made in Salento – tra gli altri i prodotti enogastronomici dell’azienda salentina “Perché ci credo” e la pasta di grano Saragolla del pastificio De Castro – e una mostra d’arte contemporanea, con le installazioni di Giuseppe Zilli, a curata di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva. Prevista inoltre alla Città del Gusto di Lecce, domenica 21 maggio alle 11, una mini-lezione di cucina della scrittrice Flavia Pantaleo e, a seguire, la presentazione del suo libro “La cucina dei pasticci e dei timballi” (Bonanno editore), con annessa degustazione.

Come da tradizione la mostra-mercato, vetrina ormai internazionale di settore nata nel 2009 da un’idea di Maria Lucia Seracca Guerrieri Portaluri, si svolgerà in contemporanea con “Cortili aperti”, la manifestazione promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che apre ogni anno a turisti e appassionati i giardini e i cortili dei palazzi storici della città barocca, attraendo decine di migliaia di turisti.

Ad Artigianato d’eccellenza è collegato, come di consueto, un importante scopo benefico: quest’anno il contributo solidale della rassegna andrà a TRIACORDA ONLUS e PROGETTO ITACA LECCE, a sostegno dei quali sono previsti uno straordinario concerto della pianistaBeatrice Rana e una cena di beneficenza.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni: artigianatoeccellenza@gmail.com

artigianatodeccellenza.it

Facebook: ArtigianatodEccellenza

Instagram: artigianato_eccellenzalecce