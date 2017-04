“Sport e Doping”: se ne parlerà il 28 aprile al quartiere Tamburi di Taranto

Il Progetto “No Doping”, finalizzato alla prevenzione e informazione sul doping nello sport, è realizzato dal Dipartimento Patologiche ASL Taranto con fondi finanziati dalla Regione Puglia, Fondo Nazionale Lotta alla Droga. Si tratta di una iniziativa di prevenzione di 1° livello sul problema dell’uso di sostanze dopanti in ambito sportivo e non.

Le attività relative al progetto si sono sviluppate sin ora attraverso iniziative varie di prevenzione, informazione e sensibilizzazione nell’ambito di manifestazioni agonistiche e di momenti ludici di vario genere, nonché attraverso l’organizzazione di convegni tematici sia a carattere scientifico che divulgativo, e, infine, attraverso la creazione di un sito internet dedicato al progetto stesso e ai suoi contenuti.

In fase conclusiva, è prevista una giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema “Sport e Doping” che si terrà il 28 aprile presso il Quartiere Tamburi in Taranto, secondo il seguente programma, e con accesso libero alla popolazione:

ore 17.30: saggi sportivi a cura di varie associazioni sportive del territorio (scherma, jiu jitzu, sport per disabili) c/o Palestra Scuola Grazia Deledda, in via Grazia Deledda 67;

saggi sportivi a cura di varie associazioni sportive del territorio (scherma, jiu jitzu, sport per disabili) c/o Palestra Scuola Grazia Deledda, in via Grazia Deledda 67; ore 19.00 : Tavola Rotonda sul tema Sport e Doping, c/o Aula Magna Scuola Grazia Deledda Intervengono: Vincenza Ariano, Direttore DDP ASL TA; Michele Contino,Presidente Panathlon Club Taranto; Antonio Di Gioia, Presidente Ordine Psicologi Puglia; Michelangelo Giusti, Delegato Provinciale CONI; Cosimo Nume, Presidente Ordine dei Medici Taranto; Giuseppe Pinto, Responsabile Regionale CSN – Sport per disabili; Luigi Santilio, Direttore Centro Medicina dello Sport Taranto – CONI-FMSI. Introduce e modera: Maristella Massari, giornalista Gazzetta del Mezzogiorno.

Ore 21: Presentazione del Progetto "No Doping", distribuzione materiali informativi e chiusura manifestazione c/o il Teatro Tatà, con il concerto dello storico gruppo rock-progressive italiano "Osanna".

Gli Osanna, storico gruppo partenopeo

Gli Osanna sono uno storico e apprezzatissimo gruppo rock-progressive italiano, formatosi a Napoli alla fine degli anni ’70. Sono stati tra le prime band a proporre concerti dal vivo sostenuti da coreografie e costumi di scena. La calda voce di Lino Vairetti, i fiati del virtuoso Elio D’Anna, la batteria di Massimo Guarino e il basso di Lello Brandi (questi i membri fondatori), caratterizzano un sound unico ed avvolgente, che resterà nella storia dell’avanguardia musicale italiana.

Parallelamente all’uscita del primo album (“L’uomo”, 1971, Fonit Cetra) il gruppo inizia una intensa attività concertistica con la partecipazione a manifestazioni come il Festival Pop di Caracalla, e il Festival di Musica d’Avanguardia e di Nuove Tendenze di Viareggio, impressionando subito pubblico e critica per l’impatto della loro dimensione live.

Nel 1972 gli Osanna incidono, sempre per la Fonit Cetra, l’album Tema, Preludio, Variazioni e Canzona, un’altra pietra miliare del prog italiano: questo disco è caratterizzato dalla contaminazione tra rock e musica classica ed è realizzato con l’ausilio di una orchestra sinfonica che dialoga con gli strumenti rock; le musiche e la direzione d’orchestra sono affidate al Maestro Luis Enriquez Bacalov. L’album è anche la colonna sonora del film “Milano Calibro 9”. In questo periodo il gruppo svolge una intensa attività concertistica che lo vede anche affiancare i Genesis nel loro tour italiano.

Tra il 2000 ed oggi, i nuovi Osanna svolgono una intensa attività concertistica con lunghi tour in Italia e all’estero (Giappone, Russia, Corea, Mexico) e incidono nuovi e apprezzatissimi album come Prog family (nel 2009, con il contributo di David Jackson, storico sassofonista dei Van Der Graf Generator, David Cross già bassista dei King Crimson, Gianni Leone del Balletto di Bronzo ed altri ). Incidono successivamente Rosso rock (2012), un nuovo album di inediti, Palepolitana (2015), nonché una serie di DVD. Nel 2016 gli Osanna aprono una nuova collaborazione musicale-teatrale con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. L’attuale formazione è così composta: Lino Vairetti (voce, chitarre acustiche); Gennaro Barba (batteria); Nello D’Anna (basso); Sasà Priore (tastiere); Irvin Vairetti (voce, sintetizzatori); Pasquale Capobianco (chitarre elettriche); Alfonso La Verghetta (fonico).