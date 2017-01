Museo su nave Vittorio Veneto, Liviano: “Lavoriamo perché il progetto diventi realtà”

“Chiederò alla Regione se ci sono le possibilità perchè avochi a sé il progetto per la realizzazione di un museo a bordo di nave Vittorio Veneto e chieda al ministero della Difesa di poter ottenere l’unità navale”.

Ad affermarlo è stato il consigliere regionale Gianni Liviano nel corso dell’incontro da lui convocato nella sede del Genio civile a Taranto e al quale sono intervenuti Marina militare, Fondazione Michelagnoli, Assonautica, Lega navale, Giuseppe Mastronuzzi già presidente dell’associazione Museo nave Vittorio Veneto, l’architetto Antonella Carella, l’ex vicesindaco di Taranto, Alfredo Cervellera, Raffaele Verardo in rappresentanza del commissario straordinario per le bonifiche Vera Corbelli.

Nelle more, ha aggiunto Liviano, “acquisiremo la delibera della giunta Vendola che aveva licenziato favorevolmente il progetto è individuato una partecipazione finanziaria. Inoltre, verificheremo la disponibilità del commissario per le bonifiche per quanto riguarda, appunto, la bonifica del Veneto. Tutto questo per poi portare tutto all’attenzione del tavolo Cis”.

“In merito, poi, alla notizia – è scritto in una nota stampa – diffusa dal Piccolo di Trieste circa il fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia sia stata finanziata dal governo per 25 milioni di euro per portare il Veneto a Trieste e adibirlo a polo museale, il c.v. Carmelo Licciardello, custode dell’unità navale, ha ribadito che ‘non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito. Su nave Vittorio Veneto – ha aggiunto – abbiamo provveduto ad eliminare gli elementi di rischio mentre abbiamo chiesto al Registro italiano navale di mappare la presenza di amianto in modo da poter avere un’idea precisa di quanto occorre per la sua bonifica’.”