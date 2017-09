“Taranto città a me cara…”: a Roma la mostra sul legame tra Aldo Moro e la città ionica

ROMA – Si svolge da oggi fino al 25 settembre la mostra storico-documentaria “Taranto città a me cara…”, realizzata dal Comitato per le celebrazioni del Centenario, istituitosi a Taranto nel 2016, che ha realizzato una serie di eventi culturali volti ad approfondire gli anni giovanili di Moro, trascorsi a Taranto (1923-1934). Un lavoro di ricerca importante, che ha messo in luce gli anni della formazione umanistica e spirituale del giovane Aldo Moro, ma anche il profondo rapporto con la città, che non dimenticò.

La mostra sarà visitabile presso la Galleria Sordi, in Piazza Colonna. Mercoledì 20 sarà presentato presso l’Istituto Luigi Sturzo il catalogo della stessa, più ricco, con una serie di approfondimenti e la traduzione in inglese. L’appuntamento è per le ore 17.00. Interverranno il prof. Nicola Antonetti – presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, il prof. Vittorio De Marco – ordinario di storia contemporanea presso l’Università del Salento, la dott.ssa Lucia D’Ippolito – direttrice dell’Archivio di Stato di Taranto ed il dott. Michele Di Sivo, funzionario della Direzione Generale per gli Archivi. Concluderà la presentazione il sen Franco Marini, Presidente del comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.