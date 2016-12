Meningite, Perrini (Cor): “Vaccinazione gratuita per tutti i bambini pugliesi”

Anche i bambini nati prima del 2014 potranno usufruire della vaccinazione gratuita Antimeninge Cocica B. La decisione, presa dal Consiglio Regionale ed approvata la scorsa settimana durante la discussione della manovra di Bilancio, è derivata dalla presentazione di un emendamento aggiuntivo del consigliere regionale di Cor (Conservatori e riformisti), Renato Perrini.

“La scorsa settimana – spiega in una nota Renato Perrini – ho presentato un emendamento aggiuntivo, condiviso dai colleghi del gruppo Cor in Regione, e passato in Consiglio, che garantisce anche ai bambini nati prima del 2014, la vaccinazione gratuita Antimeninge Cocica B. L’onere sarà a carico del Servizio Sanitario Regionale”.

“Il mese scorso – continua il comunicato – una mamma, sostenuta da un gruppo di genitori che da tempo sta portando avanti questa battaglia, mi ha contattato privatamente per espormi la sua problematica. In Puglia i vaccini del ceppo Meningo B (bexsero) sono gratuiti per i bambini nati dopo il 2014, mentre per quelli nati prima erano a pagamento. Una vera e propria discriminazione. Per non parlare del fatto che il costo del vaccino, totalmente a carico dei genitori, va ad incidere nel bilancio familiare. Mi è stato spiegato inoltre che la vaccinazione in questione è efficace, e quindi era importante che non ci fossero disparità di trattamento. Da oggi non sarà più così, e tutti i bambini pugliesi, potranno essere vaccinati contro il Meningo B (bexsero) gratuitamente e senza distinzione di età di nascita; l’aula consiliare, infatti, ha accolto l’emendamento aggiuntivo, durante la discussione della manovra di Bilancio”.

“Un risultato – conclude Perrini – che io reputo importante, e che dimostra come la politica debba sempre essere al servizio delle famiglie e dei cittadini”.