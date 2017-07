 Comune di Taranto: Melucci si dimette da presidente dello Ionian Shipping Consortium

“Desidero comunicare che, a seguito della proclamazione a sindaco della mia bellissima città, ho provveduto a rassegnare le dimissioni da presidente dello Ionian Shipping Consortium, nonché da ogni incarico amministrativo in aziende collegate ed operanti nell’ambito portuale. Cosa ampiamente da me prevista, benché non sia una esigenza legale, ma soltanto etica”. Lo dichiara il neo sindaco in una nota stampa.

“Gli ultimi anni sono stati umanamente e professionalmente entusiasmanti, non posso che ringraziare tutti i colleghi, le Istituzioni, gli operatori, locali ed internazionali, per la svolta che hanno avviato nell’economia marittima di Taranto, che resta un asset cruciale per il futuro della nostra comunità – spiega Melucci – da questo nuovo ruolo continuerò comunque a dare il mio contributo disinteressato in questo frangente. Auguro a tutti loro di persistere nell’unione, nella socializzazione della crescita, nella formazione dei nostri giovani. Buon vento”.