Mattarella a Taranto, Melucci: una giornata storica per la nostra città

“Voglio ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver scelto di inaugurare l’anno scolastico a Taranto, la Rai per aver puntato i riflettori sui nostri colori, sul nostro mare, sulle nostre bellezze e i dirigenti comunali e le forze dell’ordine per l’eccellente lavoro svolto”. E’ il commento del sindaco Rinaldo Melucci al termine di una giornata che definisce “storica”.

“Conosciamo tutti benissimo le nostre criticità, ma voglio che cominci una nuova era per Taranto. Oggi ho visto una comunità che è pronta a reagire. Ho parlato con i nostri concittadini che risiedono nel quartiere Paolo VI: vogliono la presenza e la vicinanza costante delle Istituzioni. Gli ho garantito che l’avranno e, fino a prova contraria, ho rispettato sempre la parola data – spiega – con la collaborazione di tutti cambieremo la percezione che altrove hanno di noi. Questa Amministrazione non lascerà più spazio all’allarmismo e al pessimismo di chi in questi anni ha solo protestato senza dare alcun contributo alla causa; e l’immobilismo che ho trovato quando mi sono insediato è la prova che questo atteggiamento nulla ha prodotto.

Nell’atrio della scuola Falcone, confesso, mi sono commosso perché ho visto chiaro davanti agli occhi tutte le potenzialità della nostra terra e della nostra gente. Mi impegno a mettere a frutto quelle potenzialità perché sono certo, in questa svolta che abbiamo messo in atto, sono pronte a deflagrare dando impulso alle energie positive che contageranno la città tutta”.