Massafra vuole respirare: domani assemblea in piazza Vittorio Emanuele

“Lunedì 17 luglio torneremo ad incontrarci per discutere delle tematiche relative alla possibilità che vengano triplicati gli impianti di incenerimento nel nostro territorio.

I punti all’ordine del giorno saranno: raddoppio inceneritore: analisi riunione in Commissione Ambiente della Regione; terzo inceneritore: analisi del parere sfavorevole ARPA; prossime iniziative pubbliche. Ci incontreremo alle 19,30 in Piazza Vittorio Emanuele”. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori.