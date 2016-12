Martina Franca, ecco come si crea una lista del M5S

Il meetup Martina Franca – Attivisti 5 stelle chiarisce con una nota stampa, a seguito degli articoli pubblicati recentemente dai quotidiani locali, quali sono i passaggi per la presentazione di una lista sul portale del M5S ed avere la successiva certificazione.

“Iniziamo – scrivono gli attivisti – dai requisiti base. Le condizioni dei candidati per richiedere la certificazione della lista sono: all’atto della candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale, ogni candidato non dovrà essere iscritto ad alcun partito o movimento politico; ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive; ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, ogni candidato dovrà risiedere nella circoscrizione del Comune per il quale intende avanzare la propria candidatura; ogni candidato, in caso di elezioni per i capoluoghi di provincia, non dovrà aver concorso in liste che si sono candidate contro il Movimento 5 Stelle; non essere iscritti alla massoneria”.

“Qual è – continua la nota – il metodo per costruire il programma e una lista 5 stelle (compreso il sindaco)? Il percorso da intraprendere dovrebbe essere più aperto possibile alla cittadinanza, in modo da poter coinvolgere i cittadini nella stesura del programma e individuare le persone idonee (previa disponibilità) per la creazione della lista da certificare. Questo metodo di lavoro è l’unico possibile se si vuole creare un programma condiviso nel rispetto dei principi del movimento. La lista non può essere espressione esclusiva di uno o più Meetup o di singoli attivisti. Per queste ragioni il Meetup Martina Franca – Attivisti 5 stelle non può riconoscere metodi di selezione pubblicati dagli organi di stampa o da chiunque altro. Il gruppo intende intraprendere tutte le azioni possibili per coinvolgere la cittadinanza a partire da un incontro pubblico che è previsto per il giorno 14 Gennaio (alleghiamo locandina evento). Invitiamo la cittadinanza alla partecipazione”.