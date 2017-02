Mar Piccolo di Taranto: affidata la gara per la rimozione dei rifiuti dai fondali

Com’è noto, i fondali del mar Piccolo si sono trasformati nel tempo in vere e proprie discariche contenenti ogni tipo di rifiuto: dai lettini di ospedale alle carcasse d’auto (ne sono state contate almeno 130) passando per fusti metallici, natanti, copertoni d’auto, cassonetti per i rifiuti urbani e resti di impianti per la militicoltura. Di questo si era parlato anche nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Commissario straordinarioin Prefettura lo scorso 21 giugno. In quella occasione era emersa anche una notizia positiva per chi ama il mar Piccolo e i suoi tesori naturali: i citri sembrano godere di buona salute nonostante il livello di forte compromissione ambientale di alcune aree del primo seno di mar Piccolo dovuto all’eccessiva presenza di diossine e pcb ( leggi qui ).