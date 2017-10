 “Mangia Prega Ama”: il film in visione gratuita a Taranto

Continua la quarta edizione della Rassegna filmica sociale “Cambiamo regista: il mondo è per tutti”, una serie di sei film (programma su www.csvtaranto.it) con proiezione pomeridiana gratuita presso la Biblioteca comunale “Acclavio” di Taranto, la cui visione rappresenta il punto di partenza di un dibattito in sala su importanti tematiche sociali, in particolare quest’anno sul “benessere”, inteso come il superamento di disagi esistenziali o sociali.

Curato da una rete di cinque organizzazioni di volontariato del territorio (Apmar, La casa delle donne, Auser, Il cerchio AMA e Tgenus), è un progetto ammesso all’Invito 2017 Proposte in collaborazione con il CSV Taranto e realizzato nell’ambito del programma della XIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà del Centro Servizi Volontariato di Taranto.

Il terzo appuntamento della rassegna filmica sociale è in programma alle ore 17.00 di venerdì 20 ottobre, con ingresso libero e gratuito, presso la Biblioteca “Acclavio” sul Piazzale Bestat di Taranto; questo evento è curato dall’associazione di volontariato “Il Cerchio AMA”, gruppo di Auto Mutuo Aiuto, ed è dedicato al tema “noi tutti alla ricerca della felicità”.

Sarà proiettato “Mangia Prega Ama”, un film del 2010 di Ryan Murphy, con Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis e Billy Crudup. Tratto dal libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, vede Julia Roberts interpretare la stessa. Gilbert, una professionista di successo newyorkese che ha tutto quello che si può desiderare: una vita agiata con un matrimonio felice e una casa meravigliosa.

Ma all’improvviso, dopo l’incontro con uno sciamano balinese che le instilla il “dubbio”, si rende conto che non è quello che lei davvero desidera nel profondo. Inizia così un viaggio alla riscoperta di sé stessa, che prima la porta a trascorre un periodo a Roma per apprendere il valore della qualità della vita italiana, il buon cibo in primis, e poi a una vivere una permanenza in India per imparare a pregare. La fine del viaggio la vedrà tornare dallo sciamano per trovare le risposte che cerca.