Maltempo in Puglia, PcE replica al M5S: “No a strumentalizzazioni politiche”

“Addossare colpe o puntare l’indice contro alcuni componenti della giunta regionale è, in questo momento, istituzionalmente scorretto. E invitiamo i colleghi del Movimento Cinque Stelle ad adoperarsi insieme a noi per dare risposte ai cittadini pugliesi, ancora oggi alle prese con disagi e comunità isolate”. Lo dichiarano il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino e i consiglieri regionali Alfonso Pisicchio e Giuseppe Turco, che aggiungono: “L’eccezionale ondata di maltempo ha messo in ginocchio tutta la regione e adesso non serve a nulla strumentalizzare il dolore e la disperazione dei nostri concittadini attaccando il governo regionale, e in particolare l’assessore alla Protezione Civile Antonio Nunziante, per mere finalità di propaganda politica. Le parole in questo momento non servono a nulla. Meno chiacchiere e più fatti concreti. I cittadini pugliesi ci chiedono questo”.