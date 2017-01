Maltempo: Lav e Comune di Taranto insieme per gli animali dei canili municipali

La neve e il ghiaccio che hanno investito la Puglia nei giorni scorsi stanno lasciando il posto a forti piogge. Sebbene le temperature stiano lentamente risalendo, non terminano i disagi nella gestione dei cani detenuti in molti canili, non solo nelle frazioni di Taranto, ma anche in città, dove acqua e fango hanno invaso persino i recinti del canile comunale Pio VI.

Per questo la LAV è intervenuta a gestire la nuova emergenza: sabato 21 gennaio l’associazione ha consegnato al canile comunale di Taranto 30 cucce coibentate di taglia grande, 9 a vasca di taglia media e 30 ciotole. Presenti sul posto per offrire aiuto, le attiviste della sede locale LAV Taranto, alcuni rappresentanti del Comune e gli operatori della struttura che in poche ore hanno contribuito a rimuovere l’acqua e il fango che invadevano alcune aree.

“Non potrò mai ringraziare abbastanza a nome dell’amministrazione comunale gli uomini e le donne della LAV per la loro splendida collaborazione e attenzione verso le ‘persone a quattro zampe’ ricoverate presso i canili comunali di Taranto – afferma il dott. Vincenzo Di Gregorio Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto – Da parte nostra ci sarà sempre la massima attenzione verso coloro che tra tanti sacrifici ci stanno aiutando in questa difficile gestione”.

Un’operazione portata a termine in modo tempestivo, che segna l’inizio di una sinergica collaborazione tra LAV e Comune di Taranto a favore dei cani detenuti nelle strutture comunali, in attesa di una famiglia tutta per loro. Nei giorni scorsi, infatti, ha avuto inizio anche il progetto voluto da LAV e dal Comune di Taranto “adotta un cane anziano” nell’ambito della campagna adozioni “Questa è una vecchia amicizia” (http://www.lav.it/vecchia-amicizia/) realizzata da LAV a favore dei cani detenuti in canile (www.facebook.com/LAVTaranto ). Un esempio di come la collaborazione tra le associazioni animaliste e le amministrazioni comunali possa favorire il circolo virtuoso delle adozioni, per garantire il benessere dei cani e limitare il dispendio di risorse delle amministrazioni comunali.

La LAV ringrazia per il supporto ricevuto nella gestione di questa ulteriore emergenza i nostri soci e sostenitori e le sedi LAV di: Bergamo, Rho, Trentino, Vicenza, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Firenze e Napoli, che hanno coordinato la raccolta delle donazioni in tutta Italia. Per informazioni, è possibile scrivere a: adozioni@lav.it