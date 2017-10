Ilva, M5S Taranto: chiudere chi inquina e non le scuole o le finestre di casa

“Ora che il vento ha smesso di soffiare da nord e i bambini dei Tamburi sono tornati a scuola, proprio ora che in tanti hanno già dimenticato, vogliamo fare alcune considerazioni nel merito dell’ordinanza firmata da Melucci per le giornate di WIND DAYS. Partiamo però dal presupposto che la polvere di minerale continua a sollevarsi, anche oggi, dai parchi e dagli impianti per finire nelle case, nelle scuole, nelle vite di tutti noi”. Scrivono in una nota i Portavoce M5s al Comune di Taranto Francesco Nevoli e Massimo Battista

“L’entusiasmo con cui è stata accolta da più parti la chiusura delle scuole, anche da quello che viene definito fronte ambientalista, non lo condividiamo – affermano – è assurdo che ai bambini venga negato il diritto allo studio, è ipocrita per chi ha applaudito solo qualche settimana fa Mattarella a Taranto per l’inaugurazione dell’anno scolastico non dire una parola su questo divieto assurdo e, anzi, sostenerlo, appoggiarlo. Forse sono talmente assuefatti all’ingiustizia da non rendersi conto della gravità di una simile scelta. I bambini erano giustamente per strada a giocare, in balia delle stesse polveri per cui non potevano andare a scuola. E per cui non potranno andarci ogni volta che arriverà un wind day.