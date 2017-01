“Il Luogo dei Possibili” presenta a Taranto: “Sconosciuto a questo indirizzo”

TARANTO – “Questo sorprendente libricino conferma la mia teoria secondo la quale non siamo noi a scegliere i libri bensì che siano loro a trovarci e a farsi scegliere. Destinatario Sconosciuto si è fatto sorprendere in uno scaffale lungo il quale i miei occhi scorrevano veloci e distratti, è saltato nel cesto della spesa reclamando attenzione… attenzione per un argomento che non vado di certo a cercare e per un genere che non gradisco particolarmente e mi sono sorpreso a viaggire in Germania durante l’ascesa nazista, ora stupito, ora amareggiato, ora sconcertato e poi preoccupato, disgustato e ancora sorpreso e commosso, in un turbinio di emozioni accelerate verso un finale intuibile ma non certo scontato”. (Angelo Cardellicchio)

Pubblicato nel 1939 come libro vero e proprio dell’autrice Kressmann Taylor, “Destinatario Sconosciuto” vende in America cinquantamila copia. Da tutta l’Europa continentale, dove viene immediatamente vietata la circolazione, viene ignorato per sessant’anni: solo nel 1999, tre anni dopo la morte dell’autrice, viene tradotto in francese e Angelo Cardellicchio, che in quel periodo si trovava appunto in Francia, ne cura, per primo, la traduzione in italiano e l’adattamento teatrale.

Il prossimo 27 gennaio, alle ore 18.30, in occasione della “Giornata della Memoria”, “Sconosciuto a questo indirizzo” sarà presentato alla libreria “Ubik” di via Di Palma, a cura dell’associazione culturale “Il Luogo dei Possibili”, con la partecipazione degli attori Alex Caponio, Daniela Delle Grottaglie, Angelo Cardellicchio.