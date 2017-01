On line il video Rosso Mediterraneo: in un calice tutta la bellezza made in Puglia

Rosso Mediterraneo, in un calice di Primitivo di Manduria la semplicità della bellezza made in Puglia. Questo è il concept della nuova campagna del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ispirato al legame tra il grande vino pugliese e il suo territorio, le sue origini, la qualità, ma anche la sua gente e i suoi valori.

Un viaggio che racconta la poesia di un uomo mentre attraversa con emozione il fascino dei luoghi e incontra maestranze, panorami mozzafiato, vecchi vigneti, prodotti tipici e saperi per poi ritrovarsi, appagato e arricchito, a brindare con una bottiglia di buon Primitivo di Manduria insieme alla sua famiglia. Un video che rappresenta in maniera chiara il terroir da cui ha origine il Primitivo di Manduria, terroir così suggestivo e ricco di cultura.

Il filmato nasce dall’intenzione di celebrare la magia del vigneto Puglia e di tutto ciò che esso contiene a partire dalle monumentali masserie, imbiancate a latte di calce, i muretti a secco, il rosso porpora del Primitivo e gli insediamenti rupestri di Taranto e di Brindisi. E ci regala emozioni autentiche di una zona che produce qualità, in un calice di vino.

“Un progetto che vuole invogliare la gente a visitare i nostri luoghi e le nostre cantine. – dichiara Roberto Erario, presidente del Consorzio – Il Primitivo di Manduria è più che un vino, è il suo territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in una terra di produzione magnifica fatta di gente autentica che ha voglia di crescere. C’è un grande vino dove c’è un grande territorio e per questo vorrei ringraziare tutti gli attori, le imprese e le nostre aziende per aver permesso la realizzazione del nostro video che sarà proiettato alle fiere ed eventi internazionali”.

“Nel filmato – conclude Erario – abbiamo anche inserito il nuovo payoff Rosso Mediterraneo, una frase che si rifà al colore facilmente identificabile del Primitivo di Manduria. La tipica carica aromatica di bacca rossa e spezie, vestita di colore rubino, è la diretta proiezione di ciò che lo circonda. Ecco perché Rosso viene, in modo naturale, associato alla parola Mediterraneo”.

La campagna è stata affidata a un’agenzia di comunicazione di Grottaglie (TA), Agenzia Amigdala ed è stata girata in due mesi in varie location della Puglia.

Rosso Mediterraneo Official Video