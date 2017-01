Legalità, gli studenti della scuola “Colombo” visitano il Comando provinciale dei Carabinieri

“I ragazzi – è scritto in una nota stampa -, accompagnati da tre insegnanti di italiano, hanno avuto modo di visitare il Comando Provinciale ed i reparti. E’ stata illustrata l’organizzazione, sia locale che nazionale, dell’Arma dei Carabinieri ed in particolare i compiti svolti dal Nucleo Operativo e Radiomobile, dalla Centrale Operativa, dal Laboratorio di Analisi, ed in generale da tutti i reparti della sede”.

“Tale iniziativa, svolta già da tempo, coinvolge soprattutto scuole elementari e medie. Gli interventi sono calibrati anche in base all’età della platea, con argomenti attuali e di interesse per gli adulti di domani. L’incontro è stato accolto con grande entusiasmo dai giovani studenti: in occasione della visita guidata all’interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di viale Virgilio, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere i mezzi in dotazioni all’Arma, il funzionamento delle comunicazioni della Centrale ed in generale gli aspetti e le peculiarità del servizio quotidiano svolto dai Carabinieri”.