Le sculture di Pietro Guida in mostra a Manduria

Lui ha 95 anni, loro da 1 a 70. Insieme, fanno un pezzo di storia del ‘900 e oltre. Sono l’artista Pietro Guida e le sue sculture, protagonisti di una mostra straordinaria che sarà inaugurata il prossimo venerdì 21 luglio alle ore 19.30, a Manduria, nel Chiostro dell’ex Convento delle Servite in via Omodei 28, sede del GAL Terre del Primitivo.

“Pietro Guida: l’emozione del cemento” racconterà a residenti e turisti miti così come scene di vita quotidiana, momenti intimi ma anche pubblici, mettendo insieme bambini e acrobati, danzatori e amanti. L’esposizione è composta da 15 sculture in cemento e gesso, realizzate tra il 1947 e il 2016. L’opera più recente, ispirata al mito di Pigmalione, è stata esposta per la prima volta a Matera.

Nato a Santa Maria Capua Vetere, Guida vive e lavora a Manduria dal 1949. Campano d’origine ma pugliese d’adozione, nei primi anni di attività, ha aderito al “Gruppo Sud” diventando uno dei protagonisti della cosiddetta “primavera napoletana”. Nel dopoguerra, si è affermato con la sua produzione figurativa in numerose personali e collettive, tra cui la VII e VIII edizione della Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma e la personale nella Galleria del Cavallino” di Venezia”. Il suo percorso artistico ha attraversato diversi momenti espressivi: dall’arte figurativa degli esordi (1950-1960) al periodo astratto-costruttivista (1960-1975), fino al ritorno ad una plastica figurativa e alla produzione degli ultimi anni.

La mostra è organizzata dal GAL Terre del Primitivo, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Manduria- assessorato alla Cultura. Sarà visitabile sino al 28 ottobre, ad ingresso gratuito (apertura dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle 20.30; per fine settimana, festivi e visite guidate telefonare allo 099.9737871). Le guide del circuito Confguide- Confcommercio (sezione locale di Manduria) inseriranno la mostra nel loro itinerario turistico per tutto il periodo estivo. “Come GAL Terre del Primitivo- anticipa il Presidente Dario Daggiano- abbiamo scelto di rendere omaggio a un uomo di altissimo spessore, offrendo un elemento di indubbia attrattività a coloro che, in questi mesi, affolleranno il nostro territorio. L’iniziativa – di grande valenza culturale- è in linea con le nostre attività, orientate anche ad offrire ai visitatori un viaggio nei nostri luoghi, tra arte, storia, natura ed enogastronomia, diventando un’esperienza irripetibile”.

Ulteriori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma il 18 luglio alle ore 11 a Manduria, nella sede del GAL Terre del Primitivo in via Omodei 28, alla presenza del Presidente Dario Daggiano, del Direttore Rita Mazzolani, dello scultore Pietro Guida e dell’assessore alla Cultura di Manduria Mimmo Lariccia. Per i giornalisti è prevista un’anteprima della mostra.