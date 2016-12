La Salina Grande di Taranto è come una grande discarica a cielo aperto. Perché?

TARANTO – Da qualche giorno, lo spettacolo che si presenta a chi attraversa la strada della Salina Grande, nella zona terminale più prossima a Talsano, è quello di una discarica a cielo aperto. Cumuli di inerti mischiati a materiale plastico, sacchetti di rifiuti e quant’altro occupano un’area di oltre un ettaro, in una zona al confine con l’area coltivata a foraggio. È il triste epilogo di quel che resta di una zona paludosa, un tempo importante area faunistica per uccelli migratori e stanziali, ormai ceduta a privati per uso agricolo.

Non sappiamo l’origine dei cumuli di rifiuti attualmente presenti nella Salina e se cioè essi siano stati recuperati nei terreni circostanti mediante parziale pulizia da parte dei proprietari o se, ancora peggio, essi siano stati lì recentemente depositati mediante azione criminosa. Altra ipotesi è che i cumuli di rifiuti siano frutto dell’intervento del Commissario per le bonifiche in quell’area che è già da tempo inclusa nel SIN di Taranto. Il sito istituzionale del Commissario per le bonifiche non riporta, però, alcun intervento in loco, seppure ciò potrebbe dovuto allo scarso aggiornamento online.

A questo punto ci aspettiamo che qualcuno chiarisca l’origine dei cumuli di rifiuti di cui vi mostriamo le foto e soprattutto che essi vengano al più presto smaltiti in maniera legale, se essi sono effettivamente il risultato di una parziale bonifica delle aree circostanti. Ci aspettiamo, invece, che l’autorità giudiziaria indaghi sulla presenza e sull’origine dei rifiuti, se essi sono il frutto di operazioni di smaltimento illegale.