Ciclismo: a Taranto tutto pronto per “La Gran Fondo degli Spartani”

MTB TARANTO BIKERS, squadra ufficiale di Taranto specializzata nella disciplina del mountain biking, porta a Taranto per il secondo anno consecutivo la “GRAN FONDO DEI DUE MARI”. Domenica 10 settembre, ore 09:00, il presidente della a.s.d. MTB TARANTO BIKERS, Giuseppe Murciano, insieme con il presidente della Uisp Ciclismo Taranto, Giovanni Punzi, daranno il via a questa stupenda manifestazione, che radunerà nella città di Taranto, presso il centro commerciale MONGOLFIERA, un gran numero di atleti, agonisti e non, appassionati di questo sport, seguendo un affascinante percorso che si snoda fra i tre territori comunali di Taranto, Statte e Monteiasi.

Il giorno 6 settembre, alle ore 10.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, presso la ex Sala giunta dell’Amministrazione provinciale di Taranto, Palazzo del Governo (Via Anfiteatro 4), nel corso della quale saranno forniti tutti i dettagli e si parlerà anche di “slow Tourism”. Lo scopo principale della manifestazione è, infatti, la promozione turistica del territorio, l’aggregazione e la voglia di divertirsi praticando sport.

All’incontro con i giornalisti sarà presente, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, il quale informerà la stampa sui progetti dell’Ente riguardanti la mobilità sostenibile. Gli MTB Taranto Bikers invitano gli organi di comunicazione a diffondere la notizia che la manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti, italiani ed esteri di ambo i sessi di tutte le categorie aderenti agli enti della consulta nazionale in regola con il tesseramento. Per iscriversi alla Gran Fondo dei Due Mari 2017, “la gran fondo degli Spartani”, basta andare sul sito www.bicinpuglia.it (info su www.mtbtarantobikers.it).

I primi 100 iscritti riceveranno il Pacco gara Gold; dal 101° al 200° il Pacco Gara Silver; dal 20° al 400° il Bronze. Al momento prevede già la presenza di oltre 400 iscritti, provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. La GRAN FONDO DEI DUE MARI, non è soltanto una competizione tra Mtb, è molto molto di più. È la gara che unisce il piacere di pedalare su un percorso da gran fondo, al piacere della velocità di una gara XC; è la gara della velocità sfrenata, dell’adrenalina, del battito altissimo e dei denti stretti dall’inizio fino alla fine.

È la gara che regala agli atleti la possibilità di pedalare tra uliveti, vigneti, scogli, pianure sabbiose alternate a lunghi km di tecnicità estremamente divertente, ma soprattutto offre il prestigio di aver solcato il terreno anticamente calpestato dagli Spartani. Ogni atleta, correrà il ‘pericolo’ di farsi distrarre dal suggestivo scenario che si presenterà davanti mentre correrà tra le pietre e la terra: l’incanto delle splendide insenature della Circummarpiccolo che cercheranno in tutti i modi di attrarre la loro attenzione.