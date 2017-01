Ecco la “Befana Made in Taranto”, il programma di iniziative realizzate nella giornata dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, grazie a ventisette tra commercianti, esercenti e aziende coordinati, in questa iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Taranto, da “Made in Taranto” e “Se dico Taranto”.

Si inizia in mattinata alle ore 10.30 in piazzale Democrate a Porta Napoli, l’area prospicente l’ex ristorante “Al Gambero”, dove la Polisportiva Vogatori Taras farà giungere dal mare la Befana a bordo dell’ammiraglia della flotta Falanto; a terra è previsto un programma di musiche e intrattenimento che farà divertire grandi e piccini, fino all’arrivo della vecchina con il “vestito alla romana” che “sbucherà” magicamente su una imbarcazione da sotto il Ponte di Pietra. La Befana renderà poi felici molti bambini meno fortunati donando loro le tradizionali calze piene di dolciumi, una iniziativa dall’alto valore sociale che, inoltre, rinsalda i legame della nostra città con il mare, azione portata avanti da anni dalla Polisportiva Vogatori Taras (info vogatoritaras@tiscali.it – Cell 348.0913251).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, per tutta la serata le principali vie dello shopping del Borgo umbertino saranno percorse da due “street band”, in tutto venticinque musicisti, che animeranno il centro cittadino con il loro festoso repertorio, un gioioso mix con i generi musicali più trascinanti e le tradizionali melodie natalizie. Dalle ore 18.00 alle 19.00, inoltre, nella centralissima piazza Immacolata, già piazza Giordano Bruno, per i più piccini ci sarà uno spettacolo di giochi di prestidigitazione e ombre cinesi. Tutte le attività, coordinate “Made in Taranto” e “Se dico Taranto”, termineranno alle ore 20.00 per non intralciare il regolare svolgimento della tradizionale Processione del Gesù Bambino del Carmine.

Hanno reso possibile l’iniziativa: Abbigliamento Angelo Nardelli Via Nitti 39, abbigliamento e accessori Lemasenì Via De Cesare 28, abbigliamento Blackout Fashion Store Via Di Palma 36/38, abbigliamento Cycleband Via Di Palma 55, abbigliamento Freeman Via D’aquino 170, abbigliamento Ignazio Bari Via De Cesare 32, abbigliamento Liu Jo Via Di Palma 152, abbigliamento Louis Via D’aquino 174, abbigliamento Marturano 1907, Piazza Maria Immacolata 14, abbigliamento militari e centro ricami Giacoia Via Di Palma 134, abbigliamento Nitor Piazza Maria Immacolata 9, abbigliamento Trenta Via Di Palma 30, Antica caffetteria del Borgo Via D’aquino 83, borse e accessori Le Cadeau Via D’aquino 65-89, borse e accessori Stage Accessories Via Di Palma 79, calzature Docksteps Via D’aquino 79, Fp Parrucchieri Via Berardi, giocattoli Francesco Bari Via Di Palma 3, gioielleria Ripa Via D’aquino 59, gioielleria Spagnoletti Via Di Palma 1, gioielleria Verde Oro Via De Cesare 39, libreria Mondadori Via De Cesare 35, panificio D’aquino Via D’aquino 64, pasticceria Principe Via De Cesare 38, rosticceria Panificio D’oro Via Di Palma 74, tabacchi Santagada Via Mazzini 228, tessuti e corredi Il Gioiello Via Duca Degli Abruzzi 41.