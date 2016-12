Isolaverde, M5S a Emiliano: “Cosa ne è stato dell’accordo tra Regione e Commissario bonifiche?”

Il Movimento 5 Stelle scrive una lettera al presidente della Regione Michele Emiliano e all’assessore regionale al Lavoro Sebastiano Leo in merito all’accordo sottoscritto da Regione e Commissario per le bonifiche per assorbire i lavoratori regionali e i dipendenti di società in house della Provincia di Taranto.

“Sono passati quasi sei mesi da allora – dichiarano in una nota l’eurodeputata Rosa D’Amato e il consigliere regionale Marco Galante, entrambi del Movimento 5 Stelle –, ma l’accordo tra Regione e Commissario è rimasto pressoché inattuato. Per questo, abbiamo scritto al presidente Emiliano e all’assessore al Lavoro Sebastiano Leo affinché renda noti i tempi necessari per l’avvio delle attività formative per la riqualificazione degli operai”.

“Lo scorso giugno, la giunta regionale pugliese e il Commissario straordinario per la bonifica, la riqualificazione e l’ambientalizzazione di Taranto, Vera Corbelli, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per una serie di interventi su mar Piccolo, aree contermini ed area a elevato rischio di crisi ambientale”.

“I dettagli esecutivi delle singole attività – proseguono D’Amato e Galante – dovevano essere definiti mediante appositi programmi tecnico-economici-operativi-temporali, messi a punto da un dedicato gruppo di lavoro formato da rappresentanti designati dalla Regione Puglia e dal Commissario straordinario ed integrato da rappresentanti di altre amministrazioni interessati ai singoli programmi, il tutto finanziato con risorse rese disponibili dai singoli firmatari l’accordo. Emiliano dia seguito agli impegni presi, dando così uno sbocco occupazionale agli ex Isolaverde e restituendo splendore alla meravigliosa costa del mar Piccolo.”