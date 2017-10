Domenica prossima 8 ottobre ipogei aperti in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Lo comunica il Comune di Taranto.

“Per il terzo anno consecutivo – spiega l’assessore al Patrimonio, Francesca Viggiano – Taranto partecipa a questo importante evento pensato per le famiglie nei luoghi di attrattiva culturale. Lo slogan di quest’anno è la “cultura abbatte i muri”; la cultura abbatte i muri anche quando si apre a spazi sotterranei e scende in un patrimonio nascosto sotterraneo. Ipogeo funerario, ipogeo Frantoio, ipogeo Fornace, ipogeo Passo di Ronda, importanti attrattori turistici e culturali del nostro territorio, domenica prossima saranno aperti initerrottamnete dalle 8 alle 20 e faranno sistema con il MARTA, con Palazzo Pantaleo, con il sito archeologico di Via Marche, con il Centro per la Cultura dell’Infanzia di via Pisa, ma anche in rete territoriale con il Museo Civico della Paleontologia e dell’Uomo di Lizzano e con il Museo della Basilica di San Martino, in questa importante giornata dedicata alle famiglie e ai bambini per mantenere vivo l’interesse della storia, dell’archeologia e, più in generale, della cultura del territorio”.