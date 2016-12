Impianti termici e lavoratori ex Isolaverde, la Provincia: “Tanto rumore per nulla”

“Le notizie apparse sulle presunte scorrettezze perpetrate ai danni dei lavoratori della ex Taranto-Isolaverde, facente capo al servizio Impianti Termici, sono prive di fondamento.” Questo è quanto afferma il Capo di Gabinetto della Provincia, Stefano Semeraro, nonché dirigente interessato alle procedure di affidamento di tali attività.

“Il lavoro affidato alla società aggiudicataria – chiarisce il dirigente – riguarda esclusivamente l’inserimento dei dati, non immessi a suo tempo dalla società partecipata oltre a quelli acquisiti dopo la sua chiusura, e l’occupazione di tutte le unità destinate storicamente a quella attività da Taranto Isolaverde. Va inoltre sottolineato che detta procedura non è quella di affidamento definitivo del servizio, ma quella prodromica limitata nel tempo (2 mesi). I lavoratori che hanno infatti accettato il contratto hanno chiesto ed ottenuto dalla Società aggiudicataria e in accordo con l’Ente, la rimodulazione del contratto da part time a full time, ovvero da quattro a due mesi lavorativi.

Alla luce della scadenza dell’appalto aggiudicato, prevista per il 31 gennaio 2017, la ditta aggiudicataria, al fine di rispettare tale termine, ha inteso integrare le unità mancanti con quattro unità attinte da società di intermediazione, per circa un mese di lavoro. Il vero obiettivo della Provincia rimane – conclude Semeraro – l’affidamento definitivo del Servizio Impianti Termici attraverso l’espletamento di una nuova procedura di gara. Tale attività è prevista entro il mese di marzo 2017.”