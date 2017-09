Il giorno 23 settembre, alle ore 10.30, presso la libreria Gigalmesh in via Oberdan n. 45, Taranto, si terrà una conferenza stampa alla presenza del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli e del consigliere comunale Vincenzo Fornaro in merito alle vicende dell’Aia ad Ilva. Seguirà un approfondimento con il supporto di Luciano Manna sulle osservazioni presentate partendo dalla documentazione prodotta da Peacelink. La cittadinanza é invitata.