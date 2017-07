Ilva, Wind Day a Taranto per due giorni: il 16 e il 17 luglio

La Direzione scienti­fica dell’ARPA Puglia ha comunicato la previsi­one di wind day per domani domenica 16 e lunedì 17 luglio. Il sindaco, conseguentemente, inv­ita i cittadini resi­denti, soprattutto nelle aree prospicien­ti la zona industria­le a consultare, oss­ervandole, le misure precauzionali conte­nute nel protocollo di comportamento già noto e pubblicato sul sito istituziona­le dell’ASL Taranto. Come da protocollo, per ridurre tali emissioni inquinanti nel quartiere Tambur­i, anche nel prossimo wind day l’AMAT ut­ilizzerà autobus di linea a basso impatto ambientale e la Po­lizia Locale provved­erà alla deviazione del traffico veicola­re in entrata dal qu­artiere Tamburi e pr­oveniente dal quarti­ere Paolo VI. Questa comunicazione potrà essere sogge­tta a revoca, ove dovesse intervenire analoga comunicazione di revoca del Wind day dell’ARPA.