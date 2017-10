“Per lunedì 23 ottobre, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, i Genitori tarantini hanno organizzato un sit-in di protesta nei pressi della Prefettura di Taranto. Tema: “Wind day. Libertà negate ai cittadini, un favore agli inquinatori”. Vi aspettiamo numerosi, magari muniti di mascherine per proteggere le vie respiratorie, per fare sentire l’urlo di una Taranto che non si arrende. Grazie”. E’ l’appello lanciato dal comitato alla cittadinanza attraverso una nota stampa.