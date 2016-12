Ilva, Semat rassicura i lavoratori: tredicesime pagate

“I lavoratori di Steel service e Semat trascorreranno il Natale senza stipendio e tredicesime. A denunciarlo sono gli stessi dipendenti che hanno contattato Usb, che si è subito attivata per chiarire la questione e ricevere immediate risoluzioni”. Questo si leggeva oggi in una nota stampa trasmessa dall’Usb. Nel pomeriggio è arrivata, invece, la rassicurazione da parte di Semat SpA con una nota stampa riguardante la situazione dei pagamenti ai lavoratori delle aziende del Gruppo Trombini impegnati nello stabilimento Ilva di Taranto. Tutte le tredicesime sono state erogate oggi. Per quanto riguarda, invece, le retribuzioni correnti, le disposizioni di pagamento saranno impartite da venerdì prossimo.