Previsto a Taranto un altro “wind day” per il 7 gennaio, che si aggiunge a quello del 6 gennaio. E’ quanto si apprende dal sito di Arpa Puglia. Risulta revocato, invece, il “wind day” annunciato per oggi 5 gennaio. Ricordiamo che si tratta di giornate di forte vento in cui aumenta il rischio di dispersione sul rione Tamburi di inquinanti come il benzo(a)pirene e il PM10, provenienti dall’Ilva e dall’area industriale.