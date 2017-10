“La vocazione di ISDE – associazione medici per l’ambiente – è la difesa della salute di ogni individuo tanto più quando lo si identifica con un elemento debole della nostra società. L’ISDE non può quindi che essere a fianco del Sindaco e dell’Amministrazione, nelle iniziative recentemente prese per tutelare la salute dei cittadini dei Tamburi e salvaguardare la salute dell’intera popolazione tarantina. Da anni, accanto ad altre associazioni, ci battiamo per il diritto e la tutela della salute espressi con chiarezza dalla Costituzione Italiana, ma prendiamo ancora una volta atto che interessi “economici” e politici prevaricano di gran lunga il benessere in termini di vita, della popolazione. La gente a Taranto continua ad ammalarsi e a morire e le cause sono ormai fin troppo note e convalidate. L’associazione conferma inoltre la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche dei propri esperti nazionali”. E’ quanto si legge in una nota a firma della dott.ssa Maria Grazia Serra, presidente dell’Isde Taranto.