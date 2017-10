Ilva, slitta a domani il sorvolo dell’aereo con lo striscione pro-indotto

Per difficoltà di ordine tecnico legate alle autorizzazioni, è slittato a domani il volo di un un aeromobile bimotore con lo striscione ‘Indotto Ilva = zero garanzie” che, su iniziativa dei sindacati di categoria, sorvolerà la città di Taranto e il perimetro dell’Ilva per richiamare l’attenzione sui problemi delle aziende fornitrici del Siderurgico. Lo rendono noto gli stessi sindacati. Confermato l’orario del volo, dalle 11 alle 12. Stamani centinaia di lavoratori hanno manifestato nei pressi della portineria Imprese Ilva, sulla strada statale per Taranto-Statte, per chiedere che la trattativa al Mise con la società Am InvestCo riparta anche con la discussione e le garanzie per i lavoratori dell’indotto Ilva. (Ansa)