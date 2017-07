Ilva, slitta al 6 ottobre l’udienza per il patteggiamento di Fabio e Nicola Riva

Slitta al 6 ottobre prossimo l’udienza preliminare al tribunale di Milano a carico di Fabio e Nicola Riva, indagati per bancarotta in merito al dissesto finanziario del gruppo Ilva, gia’ controllato dalla famiglia Riva. Oggi si sarebbe dovuta tenere la discussione sull’istanza di patteggiamento dei due figli dello scomparso Emilio Riva, ex patron del gruppo siderurgico, ma e’ stato disposto un rinvio per venire incontro a un legittimo impedimento presentato da uno dei legali e alla richiesta – accolta dal Gup di Milano Chiara Valori – di poter depositare nuova documentazione relativa alla transazione tra la famiglia Riva e i commissari del gruppo Ilva per il rientro in Italia di 1,3 miliardi di euro. Secondo quanto appreso, alle difese il rinvio servira’ anche per definire meglio la proposta di patteggiamento, che ancora non avrebbe ricevuto un pieno accordo della procura di Milano.