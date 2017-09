Ilva, i sindacati lanciano l’allarme: ArcelorMittal non ha corrette relazioni

“Preoccupante” il quadro che è emerso nella riunione tenuta, ieri e oggi, a Parigi del comitato direttivo della siderurgia di IndustriAll global union, la federazione internazionale dei sindacati dell’industria, sul sistema di relazioni sindacali tra la multinazionale Arcelor Mittal e le organizzazioni dei lavoratori dei paesi nei quali il gruppo ha stabilimenti. E’ quanto si legge in una nota di Rosario Rappa, il segretario nazionale Fiom-Cgil. Da tutti gli interventi dei rappresentanti sindacali presenti, rileva Rappa, “è stato evidenziato infatti, come riportato anche nel documento finale della riunione, che la multinazionale non ha corrette relazioni in termini di informazioni generali con il sindacato, né lo riconosce come interlocutore, soprattutto nel campo della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Tale situazione si inserisce nel bel mezzo della trattativa sull’acquisizione del gruppo Ilva nel nostro paese, che proseguirà il prossimo 9 ottobre al ministero dello Sviluppo economico”.Ancora di più, conclude il sindacalista, “è quindi necessario scoprire le carte, verificando quanto prima il piano industriale, il piano ambientale e quello occupazionale”. (Adnkronos)