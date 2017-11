Ilva, si terrà mercoledì 8 novembre l’assemblea cittadina davanti alla Portineria D

TARANTO – E’ stata rinviata a mercoledì 8 novembre, alle 14,00, nel piazzale antistante la Portineria D dell’Ilva, l’assemblea cittadina inizialmente programmata per domani. Una decisione assunta in considerazione delle pessime condizioni meteo previste nelle prossime ventiquattro ore e in ossequio alla decisione presa in tal senso dai genitori del rione Tamburi e da tutte le associazioni organizzatrici delle assemblee in corso sulla problematica Ilva. Questa nuova assemblea si terrà, quindi, nel luogo simbolo dell’inquinamento di Taranto.

“Continueremo ad ascoltarci, confrontarci ed informarci su quanto subiamo tutti da troppo tempo, individuando responsabili e possibili soluzioni – annunciano gli organizzatori – vederci sotto la fabbrica potrà essere una straordinaria occasione per unirci con i suoi lavoratori in una battaglia comune per tutelare salute, territorio, salari e occupazione per tutti. Sarà ribadito il “no” al Decreto del Presidente del Consiglio che dà l’immunità penale ai responsabili dell’inquinamento e rinvia al 2023 la possibilità di inquinarci. “Sì”, invece, ad un accordo di programma che riscriva le sorti della città, spegnimento delle fonti inquinanti, bonifiche ad opera dei lavoratori dell’Ilva e dell’indotto e riconversione del territorio”.

Alcuni cittadini si incontreranno alle 12 in piazza Gesù Divin Lavoratore, al quartiere Tamburi, per organizzarsi con i mezzi di trasporto e raggiungere tutti insieme le portinerie.