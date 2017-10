Ilva, si ipotizza piano B in caso “muro contro muro” con Arcelor Mittal

Se l’ipotesi di un ritorno in campo di Cdp nella partita Ilva sembra definitivamente tramontata, sarebbero in corso contatti per mettere in campo un piano B, con una cordata alternativa, nel caso si dovesse arrivare al ‘muro contro muro’ con Arcelor Mittal.

MEDIOBANCA – E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti finanziarie, che riferiscono, in particolare, di un sondaggio effettuato da alcuni potenziali investitori con Mediobanca.

SOCI ITALIANI – L’idea sarebbe quella di riaggregare un gruppo di soci italiani e non si esclude la possibilità che possa rientrare la Delfin di Leonardo Del Vecchio.