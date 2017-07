Ilva, sì a consiglio regionale monotematico: approvata mozione Perrini

Di seguito le dichiarazioni del consigliere regionale Renato Perrini.

Approvata in Consiglio Regionale anche la mozione “Taranto-Ilva” presentata nel mese di febbraio dal consigliere regionale Renato Perrini, con la quale si chiedeva la convocazione di un consiglio regionale monotematico all’interno del quale far confluire tutte le questioni emergenziali, ambiente e lavoro, legate allo stabilimento di Taranto. Chi ha comprato deve rispettare il territorio, ed è questo l’indirizzo che è mia intenzione far prevalere nella seduta monotematica. Purtroppo nessuna delle problematiche è stata risolta, inquinamento, livelli occupazionali, rispetto dei creditori, futuro della città legata alla fabbrica. La mozione è stata accolta con favore dal presidente della Giunta Michele Emiliano. Il presidente del consiglio, Mario Loizzo, ha dichiarato dal canto suo, la disponibilità a convocare la seduta entro il mese di Luglio.