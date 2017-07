Ilva, Rossetti: “E’ necessario interrogarsi sul ruolo della siderurgia”

Genova – Domani mattina il vicepresidente del Consiglio regionale Sergio Rossetti partecipa all’evento conclusivo del “Progetto Acciaio” che prevede la visita allo stabilimento Ilva di Cornigliano.

«Genova ha svolto per decenni un ruolo strategico nello sviluppo della siderurgia in Italia pagando, peraltro, un prezzo elevato in termini ambientali e urbanistici. La riorganizzazione dello stabilimento del capoluogo ligure – spiega Rossetti – rappresenta quindi un’occasione formidabile per riflettere sul ruolo del settore e della politica industriale italiana ed è un’opportunità di riscatto e di nuove prospettive per il sito siderurgico di Cornigliano. E’, dunque, utile e necessario interrogarsi su tutti questi aspetti». (Fonte: GenovaPost.com)