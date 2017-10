Ilva, i Portavoce del M5S a Taranto per incontrare i lavoratori

Venerdì 3 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, i Portavoce Barbara Lezzi, Antonella Laricchia, Marco Galante ed il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, con i Portavoce del Comune di Taranto, Francesco Nevoli e Massimo Battista e gli attvisti del meet up “Amici di Beppe Grillo”, incontreranno i lavoratori dell’Ilva di Taranto, davanti alle portinerie dello stabilimento, per informarli su quanto il Governo, di concerto con sindacati ed istituzioni locali, sta programmando per il futuro dell’Ilva, a discapito della città di Taranto, se non verranno rispettate quelle tutele di salvaguardia dei posti di lavoro, dell’ambiente e della salute dei cittadini, proposte dal M5S- Taranto, con la sottoscrizione di un “Accordo di Programma” che garantisca livelli occupazionali e reddituali di tutti i lavoratori da impiegare nelle bonifiche dei siti contaminati, dopo la chiusura delle fonti inquinanti.

Verranno distribuiti volantini esplicativi per confrontarsi sulle decisioni assunte durante l’incontro del 31 ottobre scorso e sulle soluzioni che potranno emergere il 9 ed il 14 novembre prossimi, quando si riapriranno le trattative per discutere del piano industriale e del piano ambientale dell’Ilva, a fronte di quei 5,3 mld di euro di investimenti che dovrebbero rappresentare l’anticamera dell’accordo vincolante per la cessione del gruppo siderurgico. Il M5S continua con forza a chiedere la chiusura delle fonti inquinanti e mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, mediante un dettagliato programma già predisposto ed attuabile facendo ricorso a strumenti normativi che dovrebbero garantire anche la riconversione di un territorio dalle incredibili vocazioni naturali che attendono solo di essere valorizzate. (Nota stampa)