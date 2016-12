Ilva, petizione pro salute e ambiente: raccolte più di 500 firme in 24 ore

Il movimento partecipativo di cittadini “Tuttamialacittà” ha stilato un documento con 9 richieste urgenti per il Prefetto di Taranto e il Governo Italiano, in considerazione della gravissima situazione sanitaria che colpisce l’intero territorio di Taranto e Provincia. Queste istanze seguono l’incontro del 20 settembre scorso che il movimento ebbe con la vice-Prefetto in occasione del presidio organizzato sotto al Palazzo del Governo, per pretendere giustizia per Giacomo Campo e per la città di Taranto, dopo l’ennesima morte bianca all’interno dello stabilimento Ilva. Le istanze verranno recapitate personalmente al Prefetto di Taranto in occasione di un nuovo incontro che è stato previsto nei prossimi giorni.

Ecco il link dove trovare la petizione

Prefetto di Taranto e Governo Italiano: ISTANZE URGENTI ILVA